Mozart Group ou l'art de décrisper la musique classique

Si pour vous la musique classique n'est bonne qu'à endormir les auditeurs, c'est que vous n'avez pas encore assisté à une représentation de Mozart Group. Composé de quatre virtuoses polonais, le groupe s'est donné pour mission de dérider les grands airs du répertoire classique. Pendant leurs spectacles ils invitent des violoncelles à danser, ils transforment les violons en guitare, les ballons en instrument de musique... Des choses improbables qui ébahissent et qui amusent les spectateurs. Contrairement aux concerts de musique classique habituels, ceux du Mozart Group sont dynamiques et hilarants. Et la formule semble plaire : à Paris, 15 000 ont déjà été vendues et leurs représentations seront prolongées jusqu'en janvier 2019.