Muguet : derniers préparatifs chez les fleuristes

De belles tiges et des clochettes en quantité, le muguet sera une nouvelle fois au rendez-vous cette année. Chez un grossiste à Nantes (Loire-Atlantique), il n’y a pas de temps à perdre, il doit livrer une grande partie des fleuristes de l’Ouest. "Tous ces cartons s’en vont en expédition sur Pornic, Saint-Nazaire et les petits villages aux alentours ", explique David Cabin, PDG de Peigné Fleurs. Chaque année, il y coule plus de 100 000 brins de muguet. Depuis six heures ce vendredi matin, lui et son équipe honorent les dernières commandes. A quelques kilomètres de là, au calme dans sa boutique, Muriel Bouquin confectionne ses bouquets pour dimanche. En tout, elle doit en préparer une soixantaine. Des assemblages aux couleurs variées, destinés à séduire les clients. "C’est une petite clochette qu’on n’a pas le reste de l’année. Ça reste une fleur de saison et c’est vraiment plaisant ", lance la fleuriste. Symbole de bonheur et de chance, Catherine, pour sa part, vient acheter un pot pour sa famille. Cette année, le prix du muguet va augmenter de quelques centimes. Comptez entre deux euros le brin à quelques dizaines d’euros pour une composition. TF1 Reportage N. Hesse, R. Hellec