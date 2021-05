Muguet du 1er mai : les fleuristes dans les starting-blocks

Un brin de muguet seul, avec une rose ou bien avec une orchidée, pour Nicole, il est difficile ce vendredi de faire un choix. À chacun une bonne raison de vouloir faire plaisir. "C'est pour ma mère qui est à l'Ehpad et donc je lui apporte ce brin de muguet pour un petit peu de joie", a confié un Montpelliérain. Cette tradition du 1er mai est incontournable pour beaucoup. C'est notamment le cas de Béatrice, qui offre chaque année ce petit porte-bonheur. "C'est qu'on aime la personne à qui on l'offre. C'est qu'on a envie de la voir s'épanouir comme ces fleurs. Qu'elle passe une bonne année, l'année qui commence avec le réveil du printemps", a-t-elle affirmé. Il y a eu de belles clochettes cette année, car la météo a été bonne. Mais les transporteurs ont augmenté leur tarif à cause du Covid-19, une hausse répercutée sur les prix. Il existe quelques astuces si vous voulez conserver un peu plus votre muguet. L'idéal, c'est de le recouper tous les jours et de changer l'eau. Pour qu'il porte encore plus chance, il faudrait, parait-il, un brin avec treize clochettes.