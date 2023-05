Muguet, les jolis brins de mai

Au fond du jardin, les petites clochettes blanches ont pointé le bout de leur nez. Et quoi de plus symbolique que de les ramasser en ce 1er mai. "Ça fait déjà un peu plus d'un mois qu'on regarde les pousses des muguets. On les a vu arriver petit à petit. On a la chance qu'aujourd'hui qu'ils ont bien fleuri. Donc, on va en profiter, déclare une mère. Pour les enfants, de leur côté, cela fait parler l'imagination. Cette année, la récolte est plus généreuse que d'habitude. Alors pour la première fois, la famille va tenter de vendre sa belle cueillette sur la place de marché du village. Pour les clients, reste à savoir à qui ils offriront leurs petits brins de bonheur. À quelques kilomètres, une fleuriste aussi a installé son étal à l'extérieur : 1 000 brins de muguet, soigneusement préparés pour l'occasion. "Ils sentent bon, ils sont beaux au niveau des clochettes" déclare Julie Kermarec, gérante et maître artisan fleuriste de "Floreden" à Daoulas. Idéal pour préserver au mieux ce petit brin éphémère symbole de bonheur et de délicatesse. TF1| Reportage C. Ebrel, T. Lagoutte