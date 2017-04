Le muguet pointe le bout de ses clochettes chez les fleuristes  

Le muguet est de retour sur les étagères des fleuristes. Et chez eux, les préparatifs vont bon train, à 5 jours du 1er mai. Cette année, bonne nouvelle, le prix reste stable. Et malgré la précocité de la récolte, la qualité des fameuses clochettes est au rendez-vous. Et les grossistes font tout pour protéger le trésor vert en attendant le grand jour. 75 millions de brins de muguet seront échangés en France dans quelques jours, une coutume qui remonte à la Renaissance.