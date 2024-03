Multiplication des appels à ne pas se déplacer par la préfecture du Gard

Les mises en garde sont arrivées de toute part pour demander à la population de limiter ses déplacements, mais aussi pour éviter qu'elle ne s'approche des cours d'eau. La préfecture du Gard a prévenu ce samedi soir de la vigilance orange crue via les réseaux sociaux et les médias locaux. Les municipalités aussi se sont mobilisées. À Gagnières (Gard), le maire a passé une grande partie de la nuit à surveiller l'évolution des cours d'eau et à alerter les populations. Un message Facebook a été posté pour signifier la fermeture d'un pont submersible. Le maire avait d'ailleurs directement concerné à la personne toujours disparue de ne pas emprunter ce pont. Il y avait renoncé une première fois, puis il était revenu quelques minutes plus tard. Son véhicule a été emporté quand il avait tenté de passer. Des ponts submersibles, il y en 63 dans le Gard. Une quinzaine seulement sont équipées de barrières. C’est le cas pour celui-ci, mais ces barrières sont facilement contournables. TF1 | Duplex T. MISRACHI