Municipales 2020 : ce fabricant d’écharpes de maire ne chôme pas

A Vaison-la-Romaine (Vaucluse), une PME familiale qui confectionne des drapeaux et des écharpes de maire a arrêté temporairement ses activités durant le confinement. Mais depuis l'annonce du gouvernement d'installer les maires élus dès le premier tour avant le 28 mai, l'entreprise a vite repris. Dans cette entreprise, les écharpes de maire sont entièrement confectionnées de manière artisanale. Un savoir-faire transmis de génération en génération. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.