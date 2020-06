Municipales 2020 : forte abstention à Marseille

Alors que le coronavirus circule encore, beaucoup d'électeurs ont préféré ne pas se rendre aux urnes pour le second tour des municipales. A Marseille, deux tiers des habitants ne sont ainsi pas allés voter. Cette abstention historique s'explique par un ensemble de facteurs. De nombreux abstentionnistes ont ainsi exprimé un désintéressement et un rejet profond de la politique. Un sentiment qui a d'autant plus été renforcé par des soupçons de fraudes électorales.