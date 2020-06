Municipales 2020 : la poussée verte

Au soir du second tour des municipales, les écologistes ne se sont pas contentés de confirmer la dynamique enclenchée lors du premier tour, le 15 mars dernier. Ils apparaissent comme les gagnants du scrutin dans les grandes villes françaises, avec plusieurs prises historiques sur le plan politique.