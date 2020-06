Municipales 2020 : les Verts prennent Bordeaux

Après 73 ans de règne sans partage de la droite, Bordeaux devient verte. La victoire de l'écologiste Pierre Hurmic au second tour des municipales de ce dimanche a été historique. "Nous nous efforcerons de nous montrer à la hauteur des espoirs des Bordelais", a-t-il annoncé. Les nouveaux défis et les nouvelles envies de Bordeaux se sont sans doute concrétisés dans les urnes hier soir. Une ville qui a gagné plus de 20 000 habitants par an ces dernières années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.