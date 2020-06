Municipales 2020 : que représente le vote écolo à la campagne ?

Dimanche, au second tour des municipales, les écologistes ont fait un tabac dans les grandes villes, en remportant notamment neuf communes sur les 273 de plus de 30 000 habitants. Mais dans les campagnes, les choses sont bien différentes. La preuve à Randan (Puy-de-Dôme) où l'écologie n'est pas une préoccupation. Après leur succès dans les métropoles, les Verts devront encore encore mener beaucoup de campagnes pour convaincre les électeurs ruraux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.