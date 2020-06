Municipales 2020 : retour sur le fiasco LaREM

Les résultats du second tour des élections municipales sont le fiasco pour LaREM. Certes, François Bayrou garde son écharpe de maire de Pau tandis que le Premier ministre a été réélu au Havre. Cependant, ces deux hommes n'appartiennent pas au parti présidentiel proprement dit. Agnès Buzyn, quant à elle, n'a pas suffisamment de voix pour siéger au Conseil de Paris. Même là où les conquêtes semblaient à portée de mains, LaREM a raté la marche. Comment expliquer cet échec du parti présidentiel ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.