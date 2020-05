Municipales : ces maires qui préféreraient un second tour après l’été

Dans la commune de L'Hôpital (Moselle), les avis sont partagés quant à la tenue du second tour des municipales au mois de juin. Certains veulent en finir tandis que d'autres ont peur de se réunir. De son côté, le maire refuse catégoriquement un tel scénario. Dans une lettre adressée au chef de l'Etat, il avoue ne pas vouloir prendre le risque pour ses administrés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.