Municipales : c'est le moment de coller les affiches

À l'approche des élections municipales, les panneaux sont installés partout pour coller les affiches. À Caen (Calvados), elles signent le lancement officiel de la campagne pour les habitants et les militants. Ces derniers s'activent pour placarder le visage de leur candidat partout. Pour eux, c'est l'occasion ou jamais d'être militants. Alors que la campagne s'accélère, les candidats n'ont plus qu'une douzaine de jours pour convaincre.