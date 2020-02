Municipales : des villages sans candidat à l'approche de la date butoir

A 24 jours des élections municipales, on constate le cas étonnant de plusieurs communes où aucun candidat ne se présente. À Ruffigné (Loire Atlantique), un village de 711 habitants, personne ne convoite le poste de Louis Simoneau, maire depuis douze ans. Seuls trois conseillers tentent de monter une liste, sans doute par crainte des responsabilités écrasantes qui touchent les maires. Sans maire, la commune risque pourtant d'être placée sous tutelle de la préfecture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.