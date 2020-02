Municipales : Hugo Biolley pourrait bien devenir le futur plus jeune maire de l'Hexagone

Âgé de seulement 18 ans, l'un des plus jeunes candidats aux municipales vit à Vinzieux (Ardèche) avec sa mère. Hugo Biolley partage sa vie entre son village ardéchois et Grenoble où il prend des cours de sciences politiques. S'il est élu, il bénéficiera d'un aménagement d'emploi du temps afin de concilier ces deux activités. Puisqu'aucune autre liste ne s'est constituée dans son village, Hugo a toutes ses chances de devenir l'un des plus jeunes maires du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.