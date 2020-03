Municipales : la campagne impossible dans l’Oise

À Lamorlaye (Oise), la campagne pour les municipales devait débuter au moment où les premiers cas de coronavirus ont été détectés. Les candidats doivent désormais redoubler d'efforts pour mobiliser les électeurs. Le gouvernement a été clair, le report des élections n'est pas envisageable. Les candidats à la mairie sont tenus de rassurer et continuer à faire campagne malgré les restrictions. Le maire sortant, lui, doit gérer l'organisation du scrutin.