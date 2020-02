Municipales : qu'attendent les habitants de Saint-Véran ?

Située à 2 200 mètres d'altitude, dans les Hautes-Alpes, Saint-Véran est la plus haute commune du pays. Officiellement, 236 personnes y vivent. Mais il y a aussi de nombreuses résidences secondaires et une population vieillissante. Pour les prochaines élections municipales, l'enjeu est de garder un dynamisme, de créer de l'emploi, d'attirer de nouvelles familles, mais aussi de développer le tourisme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.