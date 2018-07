Munissez vos enfants d'un bracelet de plage pour ne pas les perdre

A Soorts-Hossegor, dans les Landes, près de 20 000 personnes se donnent rendez-vous à la plage chaque jour. Avec tout ce monde et toutes les activités auxquelles chacun s'adonne, certains parents ont du mal à constamment surveiller leurs enfants. Malgré la vigilance, il suffit de quelques minutes pour les perdre de vue. Pour éviter qu'un enfant ne s'égare trop longtemps, des maîtres nageurs sauveteurs proposent des bracelets particuliers sur lesquels les parents inscrivent leurs numéros de téléphone. Ainsi, si un vacancier aperçoit un enfant perdu sur la plage, il pourra directement contacter ses parents. Le bracelet est waterproof et ne peut être enlevé par un enfant. Un dispositif qui rassure les grands comme les petits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.