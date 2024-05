Murcie : une escapade haute en couleurs

C'est une terre de contraste et de trésors cachés. Découvrir la région de Murcie, c'est prendre le temps de percer ses secrets et d'apprivoiser ses habitants. Pour atteindre les canyons de Gebas, il faut quelques centaines de mètres de marche. Et nous voilà transportés à l'autre bout du monde. Un désert de calcaire et d'argile dessiné par l'érosion. Après une heure d'effort, en plein désert, un barrage spectaculaire se dresse sous nos yeux. Un paysage fragile, la pluie se fait de plus en plus rare dans le sud de l'Espagne. Passons du bleu au rose. Près de 1 000 mètres plus bas sur les rives de la Méditerranée, des algues exploitées depuis l'Antiquité. Assortis aux salines, des centaines de flamants roses vivent ici toute l'année sous l'étroite surveillance des agents de l'environnement. Les flamants ont-ils déjà survolé ce drôle de monument à quelques battements d'ailes de là ? Posé en plein milieu de la vile de Carthagène, un théâtre romain. Vieux de plus de 2 000 ans, l'édifice a été découvert par hasard en 1990. Les romains ont même influencé la gastronomie locale. TF1 | Reportage V. David, A. Exposito