Muret : un Père Noël et une maison illuminée pour les fêtes de fin d'année

A 20 jours de Noël, les passionnés de décorations entrent en piste. Illuminations, chansons, spectacles et imitations sont au rendez-vous à Muret, en Haute-Garonne. Depuis une dizaine d'années, Pedro Estruga donne le coup d'envoi des fêtes de fin d'année dans son quartier et invite les gens dans sa demeure, décorée pour l'occasion. Les dons de milliers de visiteurs permettent à des enfants malades de réaliser leurs rêves. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.