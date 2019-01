Musée des Beaux-Arts d'Agen, une maison de collections

Cité baignée par la Garonne, Agen renferme une histoire qui remonte à l'époque des Romains. Les quatre hôtels particuliers du musée des Beaux-Arts relatent les vestiges de son passé au travers de son architecture de la Renaissance, ses frises, ses objets d'arts et ses réserves aux trésors cachés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.