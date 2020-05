Musée, cinéma, bibliothèque : quels lieux pourront rouvrir le 11 mai ?

Comme annoncé par le Premier ministre, les théâtres, les salles de cinéma et les grands musées ne pourront pas rouvrir le 11 mai. En effet, il y serait impossible de faire respecter les mesures barrières. En revanche, les médiathèques, les bibliothèques et les petits musées, eux, sont autorisés à accueillir du public à condition que toutes les mesures de sécurité soient bien remplies.