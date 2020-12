Musiciens, étudiants... ils donnent de leur temps pour aider les autres

À Beaune (Côte d'Or), les habitants sont invités à donner une heure de leur temps pour aider les plus démunis. Guillaume, 29 ans, prend des nouvelles des personnes âgées depuis le reconfinement. Il est au chômage partiel et souhaite apporter son aide bénévolement. Un appel par solidarité qui réconforte les retraités. "On est bien plus seul qu'en temps normal. Même un coup de téléphone, ça fait plaisir", témoignent certains. "Beaune Solidarités" est une initiative locale mettant en lien les habitants qui ont besoin d'un service avec ceux qui veulent offrir leur aide le temps d'une heure. Depuis son salon, Yves a choisi de donner un cours d'initiation à la batterie. Pour ce musicien confiné, c'est une façon de garder le rythme. Les bénévoles peuvent aussi renforcer des dispositifs sociaux gérés par la ville ou les associations. Avec le confinement, les besoins se sont accentués. Une initiative solidaire qui mériterait de s'étendre partout dans l'Hexagone. Alors si vous aussi vous êtes confinés et dévoués, on a soufflé la bonne idée.