Musique : ces artistes français qui cartonnent

Les Français écoutent du français et nous l'avons vérifié. L'importance des paroles ou la richesse des mélodies, c'est ce qui plaît. Aujourd'hui, les disques ne représentent plus qu'un quart du marché de la musique. Celle-ci se consomme désormais via des plateformes sur Internet qui vous permettent de tout écouter à partir de votre téléphone, du récent comme du plus ancien. Raphaël, Jean-Jacques Goldman ou Céline Dion, les Français écoutent de tout. Certains sont même branchés variétés des années 1990-2000. Par ailleurs, les valeurs sûres d'après un disquaire, ce sont Indochine, Mylène Farmer, Céline Dion, chaque fois qu'elle sort un album français, et Johnny Hallyday qui reste une référence. A noter que 80% des 200 titres les plus écoutés en 2020 sont les œuvres d'artistes français. En tête, on retrouve les jeunes qui se font une place comme Vianney ou Slimane. Mais on trouve aussi Patrick Bruel ou Francis Cabrel. Certains artistes traversent même les générations comme Laurent Voulzy ou Alain Souchon. Il existe effectivement des chanteurs qui ont ce talent de ne jamais vieillir.