Musique, danse, dessin... les activités culturelles reprennent à Vence

Dans le respect des gestes barrières, l'heure est à la reprise dans le domaine de la culture. À Vence (Alpes-Maritimes), les cours de musique et de dessin ont redémarré au grand bonheur des adeptes. Parmi les pratiques sportives, seul le yoga, limité à dix personnes maximum, a pu reprendre. Sur une cinquantaine d'activités proposées, treize uniquement ont pu être relancées depuis quelques jours.