Musique : Gérard Lenorman de retour après 20 ans de silence

Bénabar, Serge Lama ou Vianney ont écrit ses nouvelles chansons. "Moi et Vianney, ça a été un coup de foudre. Quand on s'est vu, on s'est vu avec Serge Lama et quelques jours après, je reçois deux chansons de Vianney", raconte Gérard Lenorman. Nous avons également rencontré Vianney : "avec Gérard, je me suis concentré sur ce qu'on a en commun pour écrire ses chansons, et moi je trouve qu'on a en commun une lecture assez enfantine de la vie". Une quinzaine de tubes ont assez rythmé la vie des Français en 50 ans de carrière. "J'ai suivi chaque enregistrement à la lettre parce que je voulais que tout reste et qu'on ne les jette pas. Ce n'est pas de l’orgueil, pour moi, c'est pour le public qui m'a toujours suivi et soutenu, et je leur dit merci", lance l'artiste. "Le goût du bonheur", voilà le titre de son album. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'il veut partager sur scène avec son public.