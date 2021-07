Musique : rencontre avec le groupe de scouts "Jamboree"

Quand des scouts se retrouvent, c'est une évidence : ils se mettent à chanter. Cette fois, ils se rassemblent pour le premier concert de leurs amis "Jamboree". Du nom des rassemblements scouts, ce groupe est composé de quatre jeunes venus des quatre coins du pays. Leurs deux passions : la musique et le scoutisme dont ils partagent les valeurs. "On aimerait juste dire aux gens de nous rejoindre et de venir avec nous et d'être bien avec nous", explique Manon, un membre du groupe. Dans leur album, des reprises, des incontournables chansons fredonnées autour d'un feu de camp. "Ils donnent de l'exposition à des chansons que nous on connaît par cœur et qui transmettent vraiment ce qu'on pense. C'est hyper sympa que ça puisse être ouvert à tout le monde au final", confie un jeune. Quelques-unes de leurs créations comme "Changer le monde" commencent aussi à se faire connaître sur les plateformes musicales. Changer le monde, c'est un pari audacieux que seuls des jeunes plein d'énergie peuvent prétendre entreprendre.