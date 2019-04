Musique : quand le savoir-faire et la passion se rencontrent

Déjà connu dans le monde entier, Diego Matthey a su mettre en valeur sa passion pour le violon. Le jeune homme plonge ses auditeurs dans son univers, dès les premières notes, avec son instrument de musique. Pour le violoniste, son outil de travail fait partie de son âme. D'ailleurs, c'est son ami David Léonard Wiedmer qui a façonné son violon. Luthier à Lyon depuis 4 ans, ses proches disent de lui qu'il a des mains en or. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.