Musique : Les Stentors sortent leur septième album

Avec leur nouvel album intitulé "Un tour en France", le groupe de chanteurs d'opéra Les Stentors rendent hommage à nos belles régions. Dans ce disque, Mowgli Laps, Vianney Guyonnet et Mathieu Sempéré piochent dans les répertoires des chansons françaises. On y trouve des styles musicaux différents.