Musique : la tournée Stars 80 connaît un franc succès

Les artistes de la tournée Stars 80 se sont produits dans la nuit du 28 au 29 mars 2019 à Nantes. L'événement connaît un énorme succès après 12 ans d'aventures sur scène. Les animateurs sont constitués par des vedettes qui nous ont fait danser et chanter dans les années 80. Par ailleurs, c'est le spectacle le plus vu dans l'Hexagone et le plaisir se partage entre les générations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.