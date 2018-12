Musique : Voca People fête ses dix ans

Un peu loufoques mais pleins de talent, les Voca People chantent sans aucun instrument de musique. Ces huit artistes jamais à visage découvert, utilisent uniquement leurs voix et interprètent des extraits de chansons les plus connus. Les Voca People ont marqué leur dixième anniversaire par un clin d'œil spécial à Johnny Hallyday. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.