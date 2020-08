Mutilation de chevaux : les éleveurs sont très inquiets

Les actes de mutilation de chevaux se sont succédé cet été et touchent aujourd'hui tout le pays. Une situation qui suscite l'inquiétude autour de Dieppe où sept agressions ont été recensées. Les malfaiteurs choisissent des endroits faciles d'accès et des chevaux isolés la nuit. Mutilation, oreilles coupées, mâchoire brisée et parfois décès, leurs modes opératoires sont les mêmes. Le délit d'acte de cruauté envers les animaux est puni de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.