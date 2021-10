Mutuelle communale, la santé à bon prix

Tous les mois, lorsqu'elle se rend à sa pharmacie, Sylviane utilise sa carte Mutuelle communale. Celle-ci est proposée par la ville de Pornichet (Loire-Atlantique) depuis quatre ans. Pour mieux soigner les Pornichétains, le CCAS et la mairie ont choisi une mutuelle locale et très abordable. Elle est près de 60% moins chère que les mutuelles traditionnelles. Pour y adhérer, aucun critère d'âge ni de ressource. Il faut juste résider à Pornichet. Au-delà des tarifs, la mutuelle tient une permanence dans les bureaux du CCAS. Le fonctionnement de la mutuelle repose sur le travail de salariés, mais aussi d'adhérents bénévoles. "Fin 2020, un tiers de la cotisation du mois de décembre a été remboursé à tous les adhérents puisque la mutuelle a fait des excédents", explique un bénévole. Depuis septembre, Jacqueline et Michel économisent 170 euros grâce à la mutuelle. Ce dernier étant atteint d’Alzheimer, ces économies sont un vrai soulagement pour Jacqueline. Comme Pornichet, 40 communes en Pays de la Loire ont choisi cette mutuelle accessible à tous.