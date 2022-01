Mutuelle : une nouvelle hausse des tarifs en 2022

Encore une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat. Cette année, les Français devront cotiser davantage pour leurs mutuelles. Elles devraient monter de 3,2% en 2022 et la population se résigne. Comment expliquer cette hausse ? Pour les mutuelles, cette augmentation est justifiée et modérée par la hausse des dépenses de soins. "En 2021, les remboursements des mutuelles ont augmenté de façon inédite, de fait d'une part de rattrapage de soins qui avaient été reportés à cause du Covid, et d'autre part, de l'entrée en vigueur du remboursement intégral des soins", explique Séverine Salgado, directrice générale de la FNMF. Il y a notamment le remboursement à 100% des achats de lunettes, des prothèses dentaires ou des appareils auditifs. Mais cette augmentation est loin d'être la première : les cotisations avaient déjà augmenté de 2,6% l'an passé. En 20 ans, elles ont même doublé et ce n'est pas près de s'arrêter. En deux décennies, les dépenses de santé des Français sont passées de 140 à 272 milliards d'euros par an. TF1 | Reportage P. Ninine, T. Leproux, M. Derre