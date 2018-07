Mykonos: quand tourisme de luxe et spiritualité se côtoient

Mykonos se réveille quand le soleil se couche. C'est le moment où les ruelles s'animent et les terrasses de café se remplissent de touristes venus y faire la fête. La ville est devenue très prisée avec ses plages et ses magasins luxueux, mais c'est encore aussi celle qui possède le maximum d'églises au km², sans parler de ses anciens moulins à vent. Si certains Mykoniens se plaignent que leur ville a perdu sa tranquillité, ils ne la quitteront pas pour autant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.