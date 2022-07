Myrtilles, le délice des Vosges

La cueillette de myrtilles est une tradition que ces randonneurs ne rateraient pour rien au monde. D'ailleurs, ils ont leur propre technique pour cela : une dans la main et une dans la bouche. La récolte est aussi un moment très attendu par les jeunes, mais en chemin, il est difficile de résister à la gourmandise. Plaisir des papilles, mais aussi des yeux, la cueillette est un bon prétexte pour passer une après-midi au grand air dans les paysages vosgiens. Quelques centaines de baies plus tard, il est l'heure de passer aux fourneaux. Et ici, c'est Guy le spécialiste des traditionnelles tartes aux myrtilles. La première étape consiste à préparer la pâte brisée et verser 800 grammes les myrtilles. Mais le secret est d'y ajouter un flan une fois la tarte cuite, une première fois. Et place à la dégustation. Ce dessert est vite dégusté, mais laissera à coup sûr de bons souvenirs. TF1 - Reportage E. Spertino, L. Claudepierre, J. Susselin