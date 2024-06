Mystère dans une école de la Marne : une centaine d'enfants intoxiqués

Ils ne sont pas nombreux ce mardi matin à se présenter à l’accueil ouvert aux enfants et à leurs parents. En trois jours d'école, à Fère-Champenoise, il y a eu plusieurs cas d'intoxication sans explication. Les parents s'impatientent. Depuis lundi, l'école maternelle est fermée. Certains élèves ont été accueillis au collège. C'est sur le chemin de la cantine que les malaises ont repris pour la troisième fois. Des vomissements, des maux de tête pour 19 enfants, mais les causes restent inconnues. "On n'exclut aucune cause, on est en train de les éliminer progressivement", nous explique Henri Prévost, préfet de la mairie. Les pompiers ont commencé les analyses de l'air. Objectif : trouver la source de l'intoxication. Elle pourrait avoir eu lieu dans la rue. Dans la commune de 2 000 habitants, tout le monde se demande d'où vient cette intoxication. Pour les trois classes de primaire, les cours continuent à être assurés au collège. Les repas seront pris dans la cantine de l'établissement, afin d'éviter toute nouvelle intoxication. TF1 | Reportage G. Bruber, C. Hanesse