"Le Mystère de Noël" au Puy du Fou

Le fabuleux spectacle "Le Mystère de Noël" a lieu ce mardi 5 décembre 2017 au Puy du Fou. Une centaine d'artistes et de nombreux effets spéciaux impressionnant sont au rendez-vous. Pendant plus d'une heure, c'est une fresque historique vivante qui se joue sous les yeux des spectateurs. A quelques jours de Noël, c'est l'histoire de la nativité qui est interpretée. Un événement qui fait le bonheur des petits et grands. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.