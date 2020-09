Mystère des chevaux mutilés : où en est l'enquête ?

Mercredi dernier, une jument a été sauvagement mutilée dans un champ à Val-Revermont (Ain). Depuis le début de l'été, les cas de mutilations de chevaux se sont multipliés un peu partout dans le pays. Le mystère reste cependant entier, car aucun suspect n'a été arrêté pour l'heure. L'enquête reste laborieuse, mais la piste d'un rite satanique ou sectaire semble désormais exclue. Magistrats et gendarmes se penchent plutôt sur des défis morbides sur le Darknet.