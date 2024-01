Mystère : qui est l'auteur de ce tube planétaire ?

L'enquête patine depuis deux ans. Pas de victime, pas de criminel, et dans cette mallette, une question sans réponse : qui a composé ce morceau sorti de nulle part ? L'extrait dure 17 secondes, un obscur enregistrement posté par un internaute dont on ne sait rien. Seulement, il se fait appeler carl92 et dit venir d'Espagne. Sur un forum en ligne, en octobre 2021, il écrit ces mots : "Qui connaît cette chanson ? Milieu année 80, mauvaise qualité". Il affirme avoir trouvé le morceau dans sa pile de vieux disques, sur un CD gravé contenant des fichiers de sauvegarde. Il n'en fallait pas plus pour enflammer Internet. Imaginez des centaines d'hypothèses des plus crédibles aux plus folles, une enquête menée par plus de 5 000 personnes partout dans le monde. Parmi eux, Sebastian qui vit au Pays-Bas, et de l'autre côté du globe, aux États-Unis, Taylor. Des œuvres perdues comme celle-ci, il en existe des dizaines. Sur Internet, des communautés d'enquêteurs traquent le moindre enregistrement détruit, le moindre extrait de film inachevé. TF1 | Reportage D. de Araujo, F. Mignard