Mystérieux dessins en plein champ

De mystérieuses courbes, un dessin étrangement précis, matérialisé du jour au lendemain dans le champ de Thomas Onfroy, exploitant agricole. "Quand je suis arrivé là lundi matin, je me suis rendu compte que la parcelle était roulée très proprement et de façon très uniforme. C'est surprenant", explique l'agriculteur. Les tiges de blé ont été soigneusement aplaties pour dessiner les formes géométriques. Pourtant, Thomas n'a remarqué aucune trace de rouleau ou de machine et aucune présence anormale. Dans la petite ville de Sainte-Geneviève (Manche), le phénomène attire de nombreux curieux. Frank est passionné par ces dessins de culture et convaincu qu'il ne s'agit pas d'une simple farce. Selon lui, un code se cache dans le tracé, décryptable par le biais de la méditation. Et il n'est pas le seul à vouloir percer le secret de ces formes. Dans le village, les hypothèses vont bon train. D'autres dessins similaires avaient été observés en juin l'année dernière dans le Puy-de-Dôme. Ils sont apparus un peu partout dans le monde. C'est en Angleterre qu'ils seraient les plus nombreux. TF1 | Reportage E. Vinzent, A. Santos