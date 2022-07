Mythes et légendes de la Légion étrangère

Chaque jour, une dizaine de candidats répond à une question loin d'être anodine : "Vous êtes marié ou célibataire ?". Être célibataire, c'est l'une des conditions pour pousser la porte de la Légion étrangère. S'ils sont retenus, Mila et Francisco vivront en caserne pendant cinq ans. C'est aussi un rêve pour des candidats, qui enchaînent les tests depuis une semaine. Si la Légion étrangère fascine, elle suscite un bon nombre d'idées reçues. Par exemple, la Légion est-elle réservée aux étrangers ? Minoritaires, les Français sont pourtant des repères indispensables pour tous les autres. Pour ce Français, comme beaucoup de candidats, la Légion étrangère est l'espoir d'un nouveau départ, une seconde chance. Outre des tests psychologiques et physiques, la Commission dédiée ne donne son feu vert qu'au terme d'une enquête de sécurité poussée. Les légionnaires, sont-ils toujours au front, en première ligne ? Pas forcément. Des hommes rentrent par exemple de quatre mois d'opération en Côte d'Ivoire. La question sur la réalité des familles des légionnaires se pose également. À 79 ans, Jean porte encore le treillis et passe ses journées à décorer des céramiques avec des couleurs qu'il ne quittera jamais. Les ventes permettent d'améliorer son quotidien et celui des autres pensionnaires dans une maison de repos pour légionnaires blessés ou âgés. TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Deperrois