Mythique station balnéaire : les bains de mer à Trouville

Trouville a gagné son surnom de "reine des plages" au milieu du XIXe siècle. De cette grande époque, elle conserve une centaine de villas qui paradent le long de la plage. Mais avant que le tout Paris ne se presse dans ce haut lieu de villégiature, Trouville était un petit bourg rural. Sur les quais, on vit aussi de la pêche. Et à l'époque, seuls les bateaux relient la petite ville au port du Havre. Le musée de Trouville garde la mémoire de ce passé. Dès 1925, le peintre Charles Mozin embarque sur un vapeur et tombe sous le charme des lieux. D'autres vont suivre. D'ailleurs, la réserve est pleine de ces toiles de peintres parisiens tombés amoureux de la lumière de Normandie. Leur succès va contribuer à faire connaître la toute nouvelle station balnéaire. Les bains de mer, c'est une nouvelle mode venue d'Angleterre qui va très vite séduire l'aristocratie. Trouville devient le lieu de toutes les mondanités. Nous découvrons d'ailleurs une grande et haute villa typique du style anglo-normand. Elle est l'une des rares à ne pas avoir été divisée en appartements. TF1 | Reportage C. Auberger, E. Fourny