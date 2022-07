Mythique station balnéaire : Nice, le berceau du tourisme

Pour les touristes du monde entier, Nice, c'est une courbe, la baie des Anges. C'est aussi une légendaire promenade. Et le dôme de son plus illustre palace. Encore aujourd'hui les plus heureux ici, ce sont bien nous. Nice ne serait pas ce qu'elle est sans les Anglais. Sylvie est illustratrice. Elle connaît chaque recoin de sa ville. La femme nous raconte cette douceur de vivre qui a séduit les Britanniques, il y a plus de deux siècles. C'est au XIXème siècle que les Anglais tombent amoureux de cette ville du sud de l'Hexagone. L'air y est sain, bienfaisant à une époque où la tuberculose fait des ravages. En 1820, on compte 800 familles britanniques à Nice. Tout est fait pour qu'ils se sentent chez eux. Quitte à construire une grande et belle église anglicane en pays catholique. L'orgue vient directement de Londres, les vitraux d’Écosse. Le pupitre est anglais lui aussi. L'église est également la toute première de Nice à être électrifié. Mais la plus belle des preuves d'amour, c'est bien sûr la promenade, bâtie et baptisée pour les Anglais. TF1 | Reportage D. Sitbon, N. Clerc