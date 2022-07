Mythiques stations balnéaires : les pyramides de la Grande-Motte

Des pyramides blanches à perte de vue. A la Grande-Motte, la Méditerranée est habillée de blocs de béton aux formes intrigantes. Une architecture singulière qui inspire touristes et locaux. Caroline Geolle est photographe. Chaque semaine, elle organise pour ses clients des balades photo dans la ville. Sa volonté : faire découvrir aux participants ce patrimoine à travers la photographie. Alors, pour intéresser son public, rien de mieux qu'un petit jeu. Quelques instants plus tard, victoire pour Marion, la benjamine du groupe. Si ces courbes audacieuses suscitent aujourd'hui l'admiration de certains, elles ont pourtant longtemps été décriées, considérées comme trop urbaines pour le bord de mer. A l'origine du projet, un architecte missionné par le Général de Gaulle en 1963. Il a aménagé près de 200 km de littoral. En 20 ans, ces marécages plein de sable et de moustiques ont ainsi vu naître un tout nouveau paysage. L'objectif : retenir sur le territoire français les touristes qui partaient en Espagne. Que découvrir d'autres à la Grande-Motte ? TF1 | Reportage A. Malavaud, P. Marcellin