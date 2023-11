"N'achetez pas", la campagne polémique

Un vendeur qui conseille à une cliente de réparer plutôt que d'acheter. "Dévendeur", un mot inventé pour cette campagne publicitaire du gouvernement. Le but, vous inciter à la sobriété à l'approche du Black Friday. Un message qui vous laisse perplexe. Mais dans un autre clip qui concerne l'achat de vêtements, le gouvernement va plus loin. Il n'appelle plus à moins consommer, mais carrément à ne pas acheter. Nous montrons ce clip à Maria Garrido, qui tient une boutique de vêtements. "Ça nous fait perdre beaucoup de ventes. Il faut nous aider, pas nous écraser", confie-t-elle. Surtout à l'approche des fêtes, période cruciale pour les magasins de vêtements. Cet autre vendeur ne comprend pas l'intérêt d'une telle campagne, alors que les petits commerçants comme lui sont déjà à la peine. Pour ceux qui défendent un modèle plus responsable, le message du clip n'est pas le bon. L'an dernier, quinze millions d'articles de mode ont été achetés sur l'ensemble du territoire pendant le Black Friday, pour un total de près de 400 millions d'euros. TF1 | Reportage P. Corrieu, A. Janon, A. Gay