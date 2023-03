Nacrier, l'art de sublimer les coquillages

Il aurait pu se contenter de les contempler, de jouer avec leurs reflets et leurs reliefs singuliers. Mais depuis 20 ans, Pascal Michelot les sublime et les travaille à en révéler leur extrême beauté. Au cœur du bocage charolais, un nuage de poussière s'échappe parfois de son petit atelier. C'est la première étape de son travail, le polissage. Sur son touret, une opale de mer de Nouvelle-Zélande. Les coquillages, Pascal Michelot les a d'abord collectionnés avant de se consacrer entièrement à la nacre. Il prise essentiellement dans ses anciens stocks de coquillages. Ses rares achats se font dans le respect de règles protectrices de ces trésors convoités. Son savoir-faire, Pascal Michelot ne le doit qu'à lui-même. Ni école, ni maître d'apprentissage... Au fil des ans, il s'est forgé sa propre façon de travailler la nacre. "La nacre, elle offre toutes les possibilités. On peut la graver en surface, on peut rentrer dedans pour donner un effet relief", explique-t-il. Du coquillage à la nacre, Pascal Michelot aura réalisé son rêve d'enfant et ouvert sa boutique, libre de créer selon l'inspiration du jour. TF1 | Reportage M. Croccel, M. Merle, M.H. Astraudo