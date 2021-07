Naissance de La Fontaine il y a tout juste 400 ans : l'Hexagone célèbre son poète

On apprenait les fables de La Fontaine à l'école et on s'en souvient encore souvent des années après. Le spectacle itinérant dans les allées du potager du roi de Versailles nous conduit de fable en fable, de morale en morale. Pouvait-on imaginer une postérité plus exceptionnelle pour des textes écrits il y a près de quatre siècles, et que l'on vient encore écouter et réciter en famille. Certains proverbes semblent si bien enracinés dans nos mémoires, qu'il suffit de proposer le début d'une phrase pour qu'aussitôt on se mette presque comme un automate à en réciter la fin. L'auteur de ces exploits est né à Château-Thierry (Aisne), à quatre jours de carrosse de Paris, dans cette maison transformée aujourd'hui en musée. Jean de La Fontaine hérite de son père la charge de maître des eaux et forêts. Le métier lui fait voir un cadre champêtre très inspirant pour cet homme qui a décidé de s'emparer d'un genre assez désuet, les fables. Pour célébrer les 400 ans de sa naissance en 2021, un buste d'enfant coiffé d'animaux a été installé en bord de Marne pour devenir l'emblème de la ville.