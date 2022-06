Naissance, mariage… déclarez-les au plus vite !

À les entendre, il n'y a que des gens sérieux à Montlhéry (Essonne). Dès qu'il y a une naissance, un mariage ou un départ à la retraite à déclarer aux impôts, ils le font tout de suite. "En général, je n'attends pas. Je fais les choses dès qu'il est possible de les faire", explique une habitante. Pourtant, on est deux Français sur trois à ne pas déclarer immédiatement un changement de situation. Pour nous y inciter, à partir de ce lundi soir, voici un des spots que nous pourrons voir. L'objectif est d'inciter les Français à déclarer les événements de la vie sans attendre. Déclarer au plus vite nous évite un rattrapage tardif et donc, potentiellement une baisse d'impôt immédiate. Adèle, mère de deux enfants, n'y avait pas forcément pensé. Alexandre et Mathilde ont trois enfants. Pour eux aussi, la déclaration d'une naissance aux impôts n'a pas été un réflexe. Et pour les grosses augmentations de salaire, le principe reste le même, il vaut mieux le déclarer tout de suite même si c'est moins agréable. TF1 | Reportage N. Robertson, P. Marcelin, J. Bervillé